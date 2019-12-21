Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: DSİ EtlikHakemler: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Hande ÖztürkBOTAŞ: Eldebrink 28, Melis Gülcan 16, Büşra Akbaş 7, Hatice Pelin Gülçelik 8, Marina Baş 20, Senay Zeybek, Cansu KöksalBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Williams 12, Vaughn 37, Kübra Erat, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş...

21.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:22 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: DSİ Etlik
Hakemler: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Hande Öztürk
BOTAŞ: Eldebrink 28, Melis Gülcan 16, Büşra Akbaş 7, Hatice Pelin Gülçelik 8, Marina Baş 20, Senay Zeybek, Cansu Köksal
Birevim İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, 12, Vaughn 37, Kübra Erat, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 3
1. Periyot: 20-24
Devre: 44-44
3. Periyot: 59-59
5 Faulle Çıkanlar: 37.09 Büşra Akbaş (BOTAŞ), 39.36 Kübra Erat, 39.55 Williams (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 79-73 yendi.

Hatice Çarpar, Williams, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:56   Hatayspor-Adanaspor maçının ardından - HATAY - Spor
18:55   Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak! İlk 11'ler belli oldu - Spor
18:52   Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali öncesi sporcular antrenman yaptı - Spor
18:50   Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR) - Spor
18:47   BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Spor
17:51   Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor
17:25   Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Spor
16:30   Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Spor
16:07   Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Spor
21.12.2019 19:11:28