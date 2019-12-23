Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol
Süper Ligi'nin 11. haftası yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Beşiktaş
TRC İnşaat-BOTAŞ (BJK Akatlar)
25 Aralık Çarşamba:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara)
18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)
18.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
18.00 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
19.00 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)