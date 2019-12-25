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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil ErkoçGalatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci GüçlüHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın...

25.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:17 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil Erkoç
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13
1. Periyot: 23-21
Devre: 44-46
3. Periyot: 70-67
5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Onur Sönmez, Işıl Alben, Spor

Kaynak: AA

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