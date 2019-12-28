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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Murat ArıkanlıGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 7, Gökşen Fitik 2, Bentley 18, İlayda Güner 14, Marginean 4, Manso 15, Meltem Avcı 10, Feride Şevval Akalan 2, Ayfer DalkılıçBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 21, Bahar Çağlar...

28.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:05 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Murat Arıkanlı
Gelecek Koleji : Tuck 7, Gökşen Fitik 2, Bentley 18, İlayda Güner 14, Marginean 4, Manso 15, Meltem Avcı 10, Feride Şevval Akalan 2, Ayfer Dalkılıç
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 21, Bahar Çağlar 15, Anderson 32, Snytsina 19, Elif Emirtekin 12, Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 3, Yağmur Yıldız, Elif Bayram, Nisa Yalçın 2, Middleton
1. Periyot: 6-21
Devre: 27-44
3. Periyot: 43-77
5 Faulle Çıkan: 27.00 Tuck (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 104-72 yendi.

İbrahim Altıntaş, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: AA

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