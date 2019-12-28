Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Sami Özel, Ogun Cılız, Umut Özgün ErgünSamsun Canik Belediyespor: Harris 15, Fatma Dilara Azaklı 4, Madden 6, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 7, Nikolic 6, Neslihan Külekçi 1, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör...

28.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:20 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sami Özel, Ogun Cılız, Umut Özgün Ergün
Samsun Canik Belediyespor: Harris 15, Fatma Dilara Azaklı 4, Madden 6, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 7, Nikolic 6, Neslihan Külekçi 1, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6
Birevim İl Özel İdare: Nazlı Güngör 3, Manolya Kurtulmuş 6, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 7, Willliams 12, Miray Şahin,Vaughn 15, Sanem Gamze Zeren 9, Kübra Erat 9, Slonjsak 20, Nevin Kristen Vatansever 15
1. Periyot: 13-27
Devre: 26-52
3. Periyot: 46-72
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 96-56 yendi.

Canik Belediyespor, Mustafa Dağıstanlı, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:38   ING Basketbol Süper Ligi - Spor
17:34   Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar - Spor
17:31   Fatih Karagümrük, Giray Bulak ile yollarını ayırdı - Spor
17:30   Ersun Yanal ile Comolli arasında yetki krizi olduğu iddia edildi - Spor
17:11   Tarsus'un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı - Spor
16:59   Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı - Spor
15:51   Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu - Spor
14:44   Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti - Spor
14:06   Genoa, Sinan Gümüş'ü satış listesine koydu - Spor
28.12.2019 17:50:35