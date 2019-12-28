Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Sami Özel, Ogun Cılız, Umut Özgün Ergün
Samsun Canik Belediyespor: Harris 15, Fatma Dilara Azaklı 4, Madden 6, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 7, Nikolic 6, Neslihan Külekçi 1, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6
Birevim Elazığ
İl Özel İdare: Nazlı Güngör 3, Manolya Kurtulmuş 6, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 7, Willliams 12, Miray Şahin,Vaughn 15, Sanem Gamze Zeren 9, Kübra Erat 9, Slonjsak 20, Nevin Kristen Vatansever 15
1. Periyot: 13-27
Devre: 26-52
3. Periyot: 46-72
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 96-56 yendi.