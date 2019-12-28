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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef YarıcıBellona Kayseri Basketbol: Perisa 2, Ayşegül Aladağ 7, Kübra İmren Siyahdemir 10, Ann Wauters 4, Ivankovic 12, Burke 22, Beril Albayrak 4, Gülse UğurGalatasaray: Funda Nakkaşoğlu, Meltem Yıldızhan 7, Şerife...

28.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:44 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı
Bellona : Perisa 2, Ayşegül Aladağ 7, Kübra İmren Siyahdemir 10, Ann Wauters 4, Ivankovic 12, Burke 22, Beril Albayrak 4, Gülse Uğur
Galatasaray: Funda Nakkaşoğlu, Meltem Yıldızhan 7, Şerife Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 5, Işıl Alben 9, Drangana Stankovic 3, Nicole Hartley 23, Mısra Albayrak 2, Victoria Macaulay 21, Tilbe Şenyürek 7, İnci Güçlü,
1. Periyot: 19-21
Devre: 35-43
3. Periyot: 45-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 61-82 mağlup etti.

Turgut Işık, basketbol, Kayseri, Spor

Kaynak: AA

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