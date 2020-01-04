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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Benhür İrcel, Nihat ÇetinGalatasaray: Meltem Yıldızhan, Işıl Alben 6, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 7, Macaulay 25, Stankovic 10, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz, Sinem Ataş, İnci Güçlü 2OGM Ormanspor: Robinson 2, Paris 15, Nilay Kartaltepe 3,...

04.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:24 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Benhür İrcel, Nihat Çetin
Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Işıl Alben 6, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 7, Macaulay 25, Stankovic 10, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz, Sinem Ataş, İnci Güçlü 2
OGM Ormanspor: Robinson 2, 15, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 26, Leedham 10, Damla Gezgin 6
1. Periyot: 12-26
Devre: 34-40
3. Periyot: 52-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray'ı 72-71 mağlup etti.

İnci Güçlü, Sinem Ataş, Işıl Alben, Paris, Spor

Kaynak: AA

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