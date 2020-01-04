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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Aydın Karaçam, Cemil Uygül, Anıl VeziroğluÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 3, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Warley 10, Zellous 15, Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay AydoğanBellona Kayseri Basketbol: Davis 20, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 6,...

04.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:26 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: , Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu
Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 3, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Warley 10, Zellous 15, Tuğçe İnöntepe, Özge Karataş, Nilay Aydoğan
Bellona : Davis 20, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 6, Ivankovic 6, Burke 11, Manolya Kurtulmuş 4, Wauters, Gülse Uğur 5
1. Periyot: 26-8
Devre: 55-24
3. Periyot: 66-41
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 77-52 yendi.

basketbol, Kayseri, Karaçam, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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