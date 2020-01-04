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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdare Hakemler: Uğur Özen, Ozan Gönen, İsmail BinbirBirevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 34, Vaughn 24, Kübra Erat, Slonjsak 15, Nevin Kristen Vatansever 7, Nihan Demirkol 4, Sanem Gamze Zeren 3Fenerbahçe Öznur Kablo: Olatayo Williams 8, Olcay Çakir Turgut 8, Iagupova...

04.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:14 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: İl Özel İdare

Hakemler: Uğur Özen, Ozan , İsmail Binbir
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 34, Vaughn 24, Kübra Erat, Slonjsak 15, Nevin Kristen Vatansever 7, Nihan Demirkol 4, Sanem Gamze Zeren 3
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olatayo Williams 8, Olcay Çakir Turgut 8, Iagupova 29, Zandalasini 21, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 9, Gonzales 2
1. Periyot: 26-14
Devre: 48-37
3. Periyot: 63-58
5 Faulle Çıkanlar: 35.00 Olcay Çakir Turgut, 39.50 Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 87-84 yendi.

Lider Fenerbahçe Öznur Kablo, ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, Birevim Elazığ İl Özel İdare 7. galibiyetini elde etti.

Öznur Kablo, Williams, Elazığ, Gönen, Spor

Kaynak: AA

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