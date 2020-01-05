Salon: BJK Akatlar
Canik Belediyespor
Hakemler: Egemen Ercan, Yiğit Gönültaş, Mustafa Candemir Tabak
Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 16, Bogicevic 10, Elif Emirtekin 14, Snytsina 27, Bahar Çağlar 10, Melisa Korkmaz 5, Middleton, Elif Bayram
Samsun Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 8, Trajchevska 15, Harris 15, Neslihan Külekçi 8, Madden 25, Nikolic 3, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 3
1. Periyot: 22-18
Devre: 49-38
3. Periyot: 68-62
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 82-77 yendi.
, Bahar Çağlar
, Spor
Kaynak: AA