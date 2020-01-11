Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara M. Sait ZarifoğluHakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver ÖzemreOGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz DoğanBOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10,...

11.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:50Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver Özemre
OGM Ormanspor: Robinson 11, 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan
BOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10, Hatice Pelin Gülçelik 9, Holingsvorth 9, Marina Bas 18, Işılay Eğin, Şenay Zeybek 8
1. periyot: 24-17
Devre: 52-28
3. periyot: 73-40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 86-67 mağlup etti.

Abdullah Koputan, Ankara, Paris, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:07  Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den Türkiye rekoru - Spor
16:02  TFF 3. Lig 3. Grup - Spor
16:01  Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87 - Spor
15:57  Halide Edip Adıvarspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
15:56  Akhisarspor pazarlıkta - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
14:20  TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
13:50  TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Spor
13:38  Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? - Spor
12:45  TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber - Spor
11.01.2020 16:08:36