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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdare Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Batuhan KümükoğluBirevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 22, Vaughn 34, Kübra Erat, Slonjsak 5, Nevin Kristen Vatansever 5, Nazlı Güngör, Nihan Demirkol 3, Sanem Gamze Zerenİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Williams 29,...

11.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:52Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: İl Özel İdare

Hakemler: , Öz, Batuhan Kümükoğlu
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 22, Vaughn 34, Kübra Erat, Slonjsak 5, Nevin Kristen Vatansever 5, Nazlı Güngör, Nihan Demirkol 3, Sanem Gamze Zeren
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Williams 29, Gizem Yavuz 8, Cado 11, Anigwe 19, Ezgi Manlaci, Emel Sığırcı, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 2, Melek Yusufoğlu 1
1. Periyot: 24-21
Devre: 35-43

3. Periyot: 56-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-69 yendi.

Karaçam, Göksun, Elazığ, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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