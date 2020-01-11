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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef YarıcıBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem TaştanSamsun Canik...

11.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:30Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Atatürk
Hakemler: Sertan Kırklar, Cemil Uygül, Sedef Yarıcı
Büyükşehir Belediyesi Adana : Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 2, Adams 28, Prince 8, Dikaioulaku 17, Burcu Çiğil, İrem Naz Topuz 14, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak 9, Sevgi Tonguç 6, Sinem Taştan
Samsun Canik Belediyespor: Nikolic, Madden 4, Neslihan Külekçi 6, Neslihan Demir 2, Trajchevska 6, Dilan Çelik 6, Fatma Dilara Azaklı, Bilgesu Erduran, Saadet Aysu Keskin 14, Harris 18, Kayra Güler Sağlam 6
1. Periyot: 22-10
Devre: 48-34
3. Periyot: 79-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 88-62 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Adana, Spor

Kaynak: AA

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