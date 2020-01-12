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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Ogün CılızHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 3, Peters 20, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 8, Melike Tuğba OralGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 9, Gökşen Fitik 3, Meltem...

12.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:28Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özübir, Kerem Yılmaz, Ogün Cılız
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 3, Peters 20, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, Gizem Başaran 6, Ben Abdelkader 8, Melike Tuğba Oral
Gelecek Koleji : Tuck 9, Gökşen Fitik 3, Meltem Avcı, Bentley 17, Feride Şevval Akalan 3, İlayda Güner, Sanders 20, Marginean 11
1. Periyot: 11-14
Devre: 29-25
3. Periyot: 41-39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Tekin Özübir, basketbol, Çukurova, Spor

Kaynak: AA

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