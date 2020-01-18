Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Uğur Özen, Murat Çiner, Çisil GüngörSamsun Canik Belediyespor: Nikolic 2, Dilan Çelik 3, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Saadet Aysu Keskin 8, Harris 22, Neslihan Demir 2, Trajchevska 5, Kayra Güler SağlamHatay Büyükşehir Belediyespor:...

18.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:42Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Uğur Özen, Murat Çiner, Çisil Güngör
Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 2, Dilan Çelik 3, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Saadet Aysu Keskin 8, Harris 22, Neslihan Demir 2, Trajchevska 5, Kayra Güler Sağlam
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 11, İdil Türk 15, Kardelen Gezgin, Peters 21, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 15, Ben Abdelkader 18, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 19-32
Devre: 34-54
3. Periyot: 54-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 97-69 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Canik Belediyespor, Neslihan Demir, Aysu Keskin, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:04  Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
19:58  Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla ilk golünü attı
20:02  Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
20:00  Cenk Tosun siftah yaptı
19:59  Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
18.01.2020 20:08:27