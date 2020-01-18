Salon: Mustafa Dağıstanlı Büyükşehir Belediyespor
Hakemler: Uğur Özen, Murat Çiner, Çisil Güngör
Samsun Canik Belediyespor: Nikolic 2, Dilan Çelik 3, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi 8, Saadet Aysu Keskin 8, Harris 22, Neslihan Demir 2, Trajchevska 5, Kayra Güler Sağlam
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 11, İdil Türk 15, Kardelen Gezgin, Peters 21, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 15, Ben Abdelkader 18, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 19-32
Devre: 34-54
3. Periyot: 54-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 97-69 yendi.
, Canik Belediyespor
, Neslihan Demir
, Aysu Keskin
, Spor Kaynak: AA