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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Turgut Işık, Tekin Özübir, Süleyman Dağder DağlıGalatasaray: Sinem Ataş 11, Işıl Alben 15, Hartley 8, Tilbe Şenyürek 11, Macaulay 10, Funda Nakkaşoğlu 3, Meltem Yıldızhan 1, Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 10, Stankovic 8, Mısra Albayrak, İnci Güçlü 2BOTAŞ: Eldebrink...

20.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:50Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Turgut Işık, Tekin Özübir, Süleyman Dağder Dağlı
Galatasaray: Sinem Ataş 11, Işıl Alben 15, Hartley 8, Tilbe Şenyürek 11, Macaulay 10, Funda Nakkaşoğlu 3, Meltem Yıldızhan 1, Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 10, Stankovic 8, Mısra Albayrak, İnci Güçlü 2
BOTAŞ: Eldebrink 19, Büşra Akbaş 7, Holingsvorth 10, Bas 10, Abdi 18, Şenay Zeybek 2, Melis Gülcan 2, Pelin Gülçelik 2
1. Periyot: 20-9
Devre: 39-26
3. Periyot: 58-37
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın son maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 81-70 yendi.

Tekin Özübir, Turgut Işık, Işıl Alben, Sinem Ataş, Spor

Kaynak: AA

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