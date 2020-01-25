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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan, Münevver ÖzemreBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 37, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer 2, Nuran Tutsakİzmit Belediyespor: Williams 12, Gizem Yavuz...

25.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:54Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan, Münevver Özemre
Büyükşehir Belediyesi Adana : İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Adams 26, Prince 25, Dikaioulaku 37, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer 2, Nuran Tutsak
İzmit Belediyespor: Williams 12, Gizem Yavuz 13, Cado 19, Gamze Takmaz, Anigwe 20, Özge Kavurmacıoğlu 5, Ezgi Manlacı, Grigalauskyte 6, Melek Yusufoğlu 4
1. Periyot: 23-21
Devre: 50-45
3. Periyot: 73-63
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 96-79 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Altıntaş, basketbol, Adana, Spor

Kaynak: AA

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