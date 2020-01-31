Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Turgut Işık, Sertan Kırklar, Hande Öztürk
Bellona Kayseri Basketbol
: Manolya Kurtulmuş 3, Davis 19, Beril Albayrak 4, Ayşegül Günay Aladağ, Kübra İmren Siyahdemir 22, Ivankovic 28, Burke 17, Gülse Uğur
Büyükşehir Belediyesi Adana
Basketbol: İrem Naz Topuz 3, Sera Özelçi 9, Adams 20, Prince 29, Dikaioulaku 30, Burcu Çiğil 2, Gizem Sezer 4, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 24-23
Devre: 37-49
3. Periyot: 64-66
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 97-93 yendi.