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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Tekin Özübir, Ahmet Taner İbin, Mustafa AkıllıoğluÇankaya Üniversitesi: White 26, Derin Yaya 6, Zellous 14, Bahar Öztürk 13, Talbert 6, Putnina 19, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge KarataşBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 4, Bahar Çağlar 11, Anderson 31, Snytsina 19,...

01.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:48Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: Tekin Özübir, Ahmet Taner İbin, Mustafa Akıllıoğlu
Çankaya Üniversitesi: White 26, Derin Yaya 6, Zellous 14, Bahar Öztürk 13, Talbert 6, Putnina 19, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge Karataş
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 4, Bahar Çağlar 11, Anderson 31, Snytsina 19, Elif Emirtekin, Elif Bayram, Middleton, Melisa Korkmaz 6
1. Periyot: 20-19
Devre: 45-33
3. Periyot: 64-50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 mağlup etti.

Tekin Özübir, Bahar Öztürk, Ahmet Taner, Spor

Kaynak: AA

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