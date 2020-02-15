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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı, İsmail BinbirBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Adams 24, Prince 34, Dikaioulaku 15, Sera Özelçi, İrem Naz Topuz, Sevgi Tonguç 2, Burcu Çiğil 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Sinem TaştanÇankaya Üniversitesi: White 35,...

15.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:56Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Atatürk
Hakemler: Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı, İsmail Binbir
Büyükşehir Belediyesi Adana : Adams 24, 34, Dikaioulaku 15, Sera Özelçi, İrem Naz Topuz, Sevgi Tonguç 2, Burcu Çiğil 4, Nur Nihan Dabakoğlu, Gizem Sezer, Sinem Taştan
Çankaya Üniversitesi: White 35, Derin Yaya 11, Zellous 17, Bahar Öztürk 15, Talbert 15, Putnina 8, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge Karataş
1. Periyot: 13-28
Devre: 38-50
3. Periyot: 56-81
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 101-79 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Prince, Adana, Spor

Kaynak: AA

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