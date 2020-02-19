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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: İbrahim Altıntaş, Seyhan Topaloğlu, Yiğit GönültaşBirevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 19, Vaughn 18, Kübra Erat 5, Slonjsak 13, Nevin Kristen Vatansever 15, Nihan Demirkol 6, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren 4Galatasaray: Sinem Ataş 2, Işıl Alben 12, Hartley 24,...

19.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:04Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Topaloğlu, Yiğit Gönültaş
Birevim İl Özel İdare: 19, Vaughn 18, Kübra Erat 5, Slonjsak 13, Nevin Kristen Vatansever 15, Nihan Demirkol 6, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren 4
Galatasaray: Sinem Ataş 2, Işıl Alben 12, Hartley 24, Tilbe Şenyürek 16, Macaulay 10, Meltem Yıldızhan 6, Sude Yılmaz 16, Stankovic 6, Şerife Alperi Onar 5, Funda Nakkaşoğlu, Eda Şahin, Mısra Albayrak 2
1. Periyot: 18-27
Devre: 45-50
3. Periyot: 63-78
Beş faulle çıkan: 39.30 Nihan Demirkol (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Ankara'da oynanan 18. haftanın son maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 99-80 yendi.

İbrahim Altıntaş, Williams, Seyhan, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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