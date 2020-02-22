Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Aydın Karaçam, Erhan Gürsel, Muzaffer VardarlıÇankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya, Zellous 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 4, Putnina 16, Tuğçe İnöntepeHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 11, Abdelkader 18, Coates...

22.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:44Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: , Erhan Gürsel, Muzaffer Vardarlı
Çankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya, Zellous 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 4, Putnina 16, Tuğçe İnöntepe
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 11, Abdelkader 18, Coates 14, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Melike Tuğba Oral 4
1. Periyot: 19-18
Devre: 35-38
3. Periyot: 51-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 73-71 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor, Karaçam, Aydın, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 15:53:49