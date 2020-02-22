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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet CömertHakemler: Fatih Güler, Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp AyhanGalatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda Nakkaşoğlu 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8Samsun Canik...

22.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:52Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Fatih Güler, Mustafa Akıllıoğlu, Eyyüp Ayhan
Galatasaray: Işıl Alben 7, Sude Yılmaz 2, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 5, Stankovic 10, Funda Nakkaşoğlu 19, Meltem Yıldızhan 10, Sinem Ataş 8, Mısra Albayrak 13, Macaulay 5, İnci Güçlü 8
Samsun Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 16, Kayra Güler Sağlam, Neslihan Külekçi 4, Madden 19, Trajchevska 14, Dilan Çelik 3, Neslihan Demir, Gamzenur Çiftçi
1. Periyot: 25-11
Devre: 52-23
3. Periyot: 77-45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Samsun Canik Belediyespor'u 95-56 yendi.

Fatih Güler, Sinem Ataş, Işıl Alben, Spor

Kaynak: AA

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