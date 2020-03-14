Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK AkatlarHakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut ÖztürkBeşiktaş TRC İnşaat: Bahar Çağlar 19, Elif Bayram, Anderson 24, Snytsina 38, Elif Emirtekin 2, Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 4, Bogicevic 5, Nisa YalçınBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 11, Sera Özelçi 8,...
14.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:08
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
Beşiktaş TRC İnşaat: Bahar Çağlar 19, Elif Bayram, Anderson 24, Snytsina 38, Elif Emirtekin 2, Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 4, Bogicevic 5, Nisa Yalçın
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol : İrem Naz Topuz 11, Sera Özelçi 8, Adams 35, Prince 22, Babkina 17, Burcu Çiğil, Gizem Sezer, Nuran Tutsak
1. Periyot: 28-24
Devre: 58-52
3. Periyot: 78-76
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 97-93 mağlup etti.
Hakemler: Uğur Özen, Cemil Uygül, Mesut Öztürk
Beşiktaş TRC İnşaat: Bahar Çağlar 19, Elif Bayram, Anderson 24, Snytsina 38, Elif Emirtekin 2, Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 4, Bogicevic 5, Nisa Yalçın
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol : İrem Naz Topuz 11, Sera Özelçi 8, Adams 35, Prince 22, Babkina 17, Burcu Çiğil, Gizem Sezer, Nuran Tutsak
1. Periyot: 28-24
Devre: 58-52
3. Periyot: 78-76
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 97-93 mağlup etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Bahar Çağlar, basketbol, Adana, Spor
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