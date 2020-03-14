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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Önder Yılmaz, Serdar Saraç, Alper ElçikocaÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 6, Zellous 17, Bahar Öztürk 9, Talbert 16, Özge Karataş 9, Putnina 2, Nilay AydoğanBOTAŞ: Eldebrink 10, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 2, Holingsvorth 11, Farhiya Abdi 12, Senay Zeybek,...

14.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara
Hakemler: Önder Yılmaz, Serdar Saraç, Alper Elçikoca
Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 6, Zellous 17, Bahar Öztürk 9, Talbert 16, Özge Karataş 9, Putnina 2, Nilay Aydoğan
BOTAŞ: Eldebrink 10, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 2, Holingsvorth 11, Farhiya Abdi 12, Senay Zeybek, Hatice Pelin Gülçelik 14, Marina Baş 3, Gardner 4
1. Periyot: 28-12
Devre: 48-28
3. Periyot: 74-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-60 yendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Yılmaz Serdar, Özge Karataş, Bahar Öztürk, Spor

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