Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Önder Yılmaz, Serdar Saraç, Alper ElçikocaÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 6, Zellous 17, Bahar Öztürk 9, Talbert 16, Özge Karataş 9, Putnina 2, Nilay AydoğanBOTAŞ: Eldebrink 10, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 2, Holingsvorth 11, Farhiya Abdi 12, Senay Zeybek,...
14.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:22
Salon: Ankara
Hakemler: Önder Yılmaz, Serdar Saraç, Alper Elçikoca
Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 6, Zellous 17, Bahar Öztürk 9, Talbert 16, Özge Karataş 9, Putnina 2, Nilay Aydoğan
BOTAŞ: Eldebrink 10, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 2, Holingsvorth 11, Farhiya Abdi 12, Senay Zeybek, Hatice Pelin Gülçelik 14, Marina Baş 3, Gardner 4
1. Periyot: 28-12
Devre: 48-28
3. Periyot: 74-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-60 yendi.
Hakemler: Önder Yılmaz, Serdar Saraç, Alper Elçikoca
Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 6, Zellous 17, Bahar Öztürk 9, Talbert 16, Özge Karataş 9, Putnina 2, Nilay Aydoğan
BOTAŞ: Eldebrink 10, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 2, Holingsvorth 11, Farhiya Abdi 12, Senay Zeybek, Hatice Pelin Gülçelik 14, Marina Baş 3, Gardner 4
1. Periyot: 28-12
Devre: 48-28
3. Periyot: 74-46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Çankaya Üniversitesi konuk ettiği BOTAŞ'ı 86-60 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yılmaz Serdar, Özge Karataş, Bahar Öztürk, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı