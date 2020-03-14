Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Seda Esenİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 11, Defne Melissa Paylar 6, Ezgi Manlacı 8, Williams, Emel Sığırcı 14, Grigalauskyte 14, Cado 6, Gamze Takmaz 14, Anigwe 6, Melek Yusufoğlu 4Samsun Canik Belediyespor: Çağla...
14.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:46
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Seda Esen
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 11, Defne Melissa Paylar 6, Ezgi Manlacı 8, Williams, Emel Sığırcı 14, Grigalauskyte 14, Cado 6, Gamze Takmaz 14, Anigwe 6, Melek Yusufoğlu 4
Samsun Canik Belediyespor: Çağla Kadriye Tokbay, Burcu Koyun, Dilan Çalış, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 9, Gamzenur Çeiftçi, Saadet Aysu Keskin 16, Neslihan Demir 6, Kayra Güler Sağlam
1. Periyot: 28-21
Devre: 50-33
3. Periyot: 68-43
5 Faulle Çıkan: 35.19 Neslihan Demir (Samsun Canik Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 83-54 yendi.
Hakemler: Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı, Seda Esen
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 11, Defne Melissa Paylar 6, Ezgi Manlacı 8, Williams, Emel Sığırcı 14, Grigalauskyte 14, Cado 6, Gamze Takmaz 14, Anigwe 6, Melek Yusufoğlu 4
Samsun Canik Belediyespor: Çağla Kadriye Tokbay, Burcu Koyun, Dilan Çalış, Madden 19, Fatma Dilara Azaklı 4, Neslihan Külekçi 9, Gamzenur Çeiftçi, Saadet Aysu Keskin 16, Neslihan Demir 6, Kayra Güler Sağlam
1. Periyot: 28-21
Devre: 50-33
3. Periyot: 68-43
5 Faulle Çıkan: 35.19 Neslihan Demir (Samsun Canik Belediyespor)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 83-54 yendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Canik Belediyespor, Kerem Yılmaz, Kocaeli, Spor
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