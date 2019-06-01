Hercai 12. bölüm sezon finali: Reyyan, Miran'a ne cevap verecek?

Atv'de cuma akşamları ekrana gelen Hercai sezon finali yaptı. Kısa sürede cuma gününün en çok izlenen dizisi olmayı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan Hercai 12. son bölümü yayınlandı. "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" olarak ekrana gelen Hercai sezon finalinde Miran, Reyyan'ın güvenini kazanmayı başardı. Önceki bölümde Reyyan'dan son bir şans, 24 saat süre isteyen Miran, onun kendisine karşı güvensizliği yıkmayı başardı.

Hercai sezon finali son sahnesinde Miran, Reyyan'ı götürdüğü ve yeniden inşa ettiği evi göstererek "Bu enkazı hiç yanmamış yapabilir misin? demiştin. Senin için yaptım, zamanı geri aldım." der. Ve sonrasında Miran'ın Reyyan için yapamayacağı şey yoktur der. Reyyan ise gördükleri karşısında önce şaşırır ve "Göğe salıncak kuran Miran, zamanı da geri alabilir!" şeklinde cevap verir. Ben senin için zamanı da durdurabilirim istersen diyen Miran Hikayede bir eksik var der. Ve diz çökerek cebinden çıkardığı halhalı Reyyan'ın bileğine takar.

Hercai son bölümde Reyyan'a süprizler bitmemişti. Miran evin kapısını açar. Reyyan'ın ilk gördüğü ise gelinlik olur. Yaren'in yırttığı gelinlik, hiç bir şey olmamış gibi karşısındadır. Reyyan ne diyeceğini şaşırır. Miran, herşeyi yeni baştan, sil baştan başlayalım diyerek Reyyan'a evlilik teklifi yapar. Reyyan, Miran'a evet diyecek mi? Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai sezon finalini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Hercai Sezon Finali İzle (12. Son Bölüm)

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hercai sezon finalinde, bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

12. son bölümü ile ekrana gelen Hercai dizisi, sezon finali yaptı. Başrollerinde genç yetenekler Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yanı sıra Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.