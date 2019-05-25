Hercai 11. Son Bölüm İzle: Reyyan, Miran'a Bir Şans Verecek Mi? (Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı)

Atv'nin sevilen ve izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 11. son bölümü ile ekrana geldi. Gelecek hafta sezon finali yapacak olan dizinin hayranları Hercai 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı kontrol etmeye başladılar. Hercai son bölümde Miran, Reyyan'ı kaçırır. Fakat Azat'ı çileden çıkarır. Bunun üzerine o da Gönül'ü kaçırır. Yapılan bu iki olay ile Şadoğlu ve Aslanbey arasındaki gerilim daha da artar.

Sümeyye Ezel'in Hercai adlı kitabından uyarlanan dizi, kısa sürede sevilmiş ve ilk yayınlandığı günden beri Cuma akşamlarının en çok izlenen programı olmayı başardı. Miran ile Reyyan arasındaki imkansız aşkı konu alan Hercai son bölüm, bu iki aşık arasındaki tartışmalar ile devam etti. Reyyan "Ben artık sana güvenemem" derken Miran ise "Bana sadece bir gün ver. Son şans olarak hayatının 24 saatini ver. Eğer bu gün sonunda bana hala güvenmez isen bundan sonra Miran Aslanbey ilelebet yokolacaktır" diye karşılık verir. Reyyan'ın buna karşılık cevabı ne olacak merak ediliyor. Hercai son bölüm tamamı aşağıdaki bağlantıda.

Hercai 11. Son Bölüm İzle

HERCAİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Hercai son bölümü yine atv ekranlarında soluksuz izlendi. Hayranlarının televizyona kilitleyen sevilen dizinin son bölümü finalinde Reyyan'ın Miran'ın teklifine ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Hercai gelecek hafta 12. bölümle sezon finali yapacak. Henüz yayınlanmayan Hercai 12. yeni bölüm fragmanı çıkar çıkmaz sizlerle paylaşacağız.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.