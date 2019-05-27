Hercai 12. Yeni Bölüm (Sezon Finali) Fragmanı: Reyyan'ı Kimseye Vermem!

Hercai sezon finali fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki Cuma günü 12. bölümü ile ekrana gelecek Hercai, sezona veda ediyor. Hercai 12 bölüm fragmanında Reyyan, "Bugünden yarına neyi değiştireceksin?" demesine rağmen Miran'a son bir şans daha veriyor. İkili, ilk zamanlardaki gibi aşklarını tazeliyorlar adeta. Fakat Hazar Şadoğlu, Miran'a "Sabrımın sonuna geldin Miran efendi" diyor. Miran ise "Annemi benden aldın, Reyyan'ı sana vermem" diyerek cevap veriyor. Geçen bölümde kaçırılan Gönül ise Azat'ı vurduğu sahne dikkatleri çekiyor. Miran'ın son sahnede "Neden" diye bağırması ise merak uyandırdı. Hercai 12. yeni bölümü 31 Mayıs Cuma günü atv ekranlarında sezon finali yapacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai son bölümde Miran, Reyyan'ı kaçırır. Fakat Azat'ı çileden çıkarır. Bunun üzerine o da Gönül'ü kaçırır. Yapılan bu iki olay ile Şadoğlu ve Aslanbey arasındaki gerilim daha da artar.

Hercai son bölüm, bu iki aşık arasındaki tartışmalar ile devam etti. Reyyan "Ben artık sana güvenemem" derken Miran ise "Bana sadece bir gün ver. Son şans olarak hayatının 24 saatini ver. Eğer bu gün sonunda bana hala güvenmez isen bundan sonra Miran Aslanbey ilelebet yokolacaktır" diye karşılık verir.

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.