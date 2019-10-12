Hercai 17. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 16. son bölüm

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai 16. bölümü ekrana geldi. Şadoğlu ve Aslanbey ailelerini karşı karşıya getiren kaçırılma olayında Azize'nin masumiyetine ailesi inanacak mı? Son bölümde neler oldu? Hercai 17. bölüm fragmanı…

HERCAİ 16. BÖLÜM FULL İZLE…

17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Reyyan'ına kavuştuğu görülen Miran, artık ondan ayrılmak istemediğini duygu dolu cümlelerle anlatır.

Miran, Reyyan'a '' Bana öyle sıkı sarıl ki aramıza hiçbir şey giremesin. Her şey seninle daha güzel Reyyan, daha anlamlı. Gözündeki bu ilk heyecan bir tek benim gözüme değsin istiyorum.'' sözleriyle aşkını ve özlemini dile getirir.

Romantik bir akşam geçiren çift birbirlerine sımsıkı sarılarak dans eder. Miran, Reyyan'ın odasına gelerek birlikte uyumak istediğini söyler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.