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Hercai 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 17. bölüm izle

Hercai 18. bölüm fragmanı yayımlandı! 17. son bölümü ile ekrana gelen Hercai dizisinde Miran ile Reyyan için yeni bir başlangıç söz konusudur. Hercai 17. bölüm izle, Hercai 18. bölüm fragmanı haberimizde…

19.10.2019 09:13

17. son bölümü ile Cuma akşamı ATV'de izleyenlerle buluşan Hercai dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Yeni bölüm fragmanına, Miran'ın Reyyan'a olan aşkının gücü damga vurdu. Miran, babaannesine ve diğer herkese karşı koyar. Hercai son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

HERCAİ 17. SON BÖLÜM İZLE…

18. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında: Miran, Reyyan'a ''Sen neredeysen aklım hep orada'' der. Reyyan ise sevdiği adamın ona inanması karşısında mutluluğunu Miran'a sarılarak belli eder. Bir düğüne katılan çift muhteşem zeybek oyunu ile aşklarını, sevdalarını sergilerler.

Miran, öte yandan babaannesine rest çekerek, ne olursa olsun Reyyan'dan onu ayıramayacaklarını söyler.

17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

Hercai 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 17. bölüm izle

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