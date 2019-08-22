Hercai 2. Sezon Tanıtımı

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz
üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.
Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/LGu6Vu
atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN
Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ