Hercai 21. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Hazar ölüyor mu?

Hercai 20. Bölüm geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Reyyan, Hazar'ın başına gelenlerden Miran'ı sorumlu tutar. Her şeye rağmen kendini ispatlamaya çalışan Miran çıkış yolu bulacak mıdır? Hercai 20. Bölüm özeti, oyuncuları ve daha fazlası haberimizde…

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HERCAİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak amacıyla Aslanbey konağına giden Hazar, beklenmedik bir durumla karşılaşır. Hazar yere yığılır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde ne yapacağını bilemez. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, olanlardan sonra tüm şüpheleri üstüne çeker.

Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden Miran Aslanbey midir? Her geçen gün artan Miran ile Reyyan aşkına engel olmak isteyen başak biri mi vardır?

21. BÖLÜM FRAGMANI

Cuma akşamı ATV ekranlarında 20. bölümü ile izleyenlerle olan Hercai dizisinde Miran, büyük sınav verir. Reyyan'ı bir türlü kendine inandıramayan Miran nasıl bir yol izleyecek? Merakla beklenen Hercai 21. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Paylaşıldığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

HERCAİ OYUNCULARI

Severek izlenen Hercai dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı yer alıyor.