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Hercai 31. Bölüm 2. Fragmanı

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...

05.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:46
"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.
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Hercai 31. Bölüm 2. Fragmanı

Serhat Tutumluer, Akdeniz, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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