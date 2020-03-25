Hercai 38. Bölüm Fragmanı
"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...
25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:46
"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.
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Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.
Hercai YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/2vwmORD
atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN
Hercai Web Sayfası; https://goo.gl/ziLDeQ
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Serhat Tutumluer, Akdeniz, TV