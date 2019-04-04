04 Nisan 2019, 09:25
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Hercai, 6 Bölüm Sonra Sezona Erken Veda Ediyor

Yayınlandığı ilk üç bölümle adından söz ettiren Hercai dizisi erken sezon finali kararıyla izleyenleri üzdü. Fenomen dizi 31 Mayıs'ta herkesi büyük şoka sokacak bir bölümle sezon finali yapacak.

Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel ve Serhat Tutumluer'in bulunduğu Hercai dizisi, her geçen gün izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk üç bölümüyle Cuma günlerine damgasını vurmayı başaran Hercai, sezona erken veda ediyor.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı dizi farklı senaryosu ve başarılı oyunculuklarla izleyenlerden tam not aldı.

ERKEN SEZON FİNALİ YAPIYOR

5 Nisan cuma akşamı 4. yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Hercai dizisi erken sezon finali yapacak. Hercai 12. bölümü ile 31 mayıs cuma akşamı unutulmaz bir sezon finali yapacak.

YENİ SEZON EYLÜL'DE

Hercai, yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.

Magazin



YORUMLAR (9)
22: Sezon finali değil, final yapmalı.
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DİYARBAKIRLI: Bu diziyi izlerken dogrusu yine bıtkınlık yaratacak klasik fedoal düzen agababa klişe hikaye diye küçümsedim inanın alışılmışın dışında bir yaklaşım ve sonderece güzel kurgulanmış bir hhikaye kendimi tutamayıp ölesine gaza geldimki çocuklar baba ne oluyor dediler, İnşalla uzatıpta sulandırıp tadını bozmadan devam eder malum ticari kaygılar dizinin yönunu belirliyor seyirci ders çıkarmışmı saanatı işide tam olarak o değil seyirci acımazımı evet
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HARBİ KIZ: Bu dizileri izlemediğini belirtip yorum yapan, izleyenleri küçümseyen zavallı beyinlere de biz acıyoruz. Bu konuların malesef bazıları hala vuku buluyor. Çukur mukur yıllardır uç derecede kötü örnek kimse sesini çıkartmıyor.
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  • HARBİ KIZ : ismini belitmene sevindim en azından kendini biliyor olmam bir umut senin gibilere. Ünvanın önemli değil canım yorma kendini. Ah bu kuyruk acıları insanı rezil edebiliyor işte. . .
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  • SELİN : Sen kendi haline acı bizde hiç değilse beyin var seninde belirttiğin gibi bu tür dizileri izleyenlerin sende dahil beynin b si yok mal mal konuşma
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