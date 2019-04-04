Hercai, 6 Bölüm Sonra Sezona Erken Veda Ediyor

Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel ve Serhat Tutumluer'in bulunduğu Hercai dizisi, her geçen gün izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk üç bölümüyle Cuma günlerine damgasını vurmayı başaran Hercai, sezona erken veda ediyor.

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı dizi farklı senaryosu ve başarılı oyunculuklarla izleyenlerden tam not aldı.

ERKEN SEZON FİNALİ YAPIYOR

5 Nisan cuma akşamı 4. yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Hercai dizisi erken sezon finali yapacak. Hercai 12. bölümü ile 31 mayıs cuma akşamı unutulmaz bir sezon finali yapacak.

YENİ SEZON EYLÜL'DE

Hercai, yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.