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Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! 17 Nisan Cuma Hercai yayınlanmayacak mı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında diziler setlere bir bir ara verirken Hercai de bu dizilerden biri oldu. İzleyiciler Hercai'nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai yayınlanmayacak mı? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle!

17.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:30
Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! 17 Nisan Cuma Hercai yayınlanmayacak mı

Hercai'nin yeni bölümünün yayınlanmaması sonrası izleyiciler bu hafta da Hercai yayınlanmayacak mı sorusunun cevabını merak etti. Peki, Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! Hercai yayınlanmayacak mı? İşte, hercai yen bölüm hakkında merak edilenler…

HERCAİ 17 NİSAN CUMA YAYINLANACAK MI?

ATV'nin 17 Nisan yayın akışında yer almadığı görüldü. Hercai bugün yayınlanmayacak.

HERCAİ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! 17 Nisan Cuma Hercai yayınlanmayacak mı

HERCAİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey

Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu

Oya Unustası/ Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu

Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu

İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu

Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey

Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu

Güneş Hayat/ Esma Demiralp

Aydan Burhan/ Hanife Derbent

İnci Şen/ Nigar Katarcı

Aslı Samat/ Melike Aştutan

Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin

Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu

Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey

Gökhan Yavuz/ Rıza Demir

Ayda Aksel/ Azize Aslanbey

Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu

Yusuf Bedir/ Bedirhan

Emrullah Omay/ Mahmut

Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın

Sarp İkiler/ Caner Katarcı

Güven Hokna/ Şükran

Ahmet Kayakesen/ Harun

Etiketler: Gündem, Güncel
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