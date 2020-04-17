Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! 17 Nisan Cuma Hercai yayınlanmayacak mı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında diziler setlere bir bir ara verirken Hercai de bu dizilerden biri oldu. İzleyiciler Hercai'nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai yayınlanmayacak mı? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle!
Hercai'nin yeni bölümünün yayınlanmaması sonrası izleyiciler bu hafta da Hercai yayınlanmayacak mı sorusunun cevabını merak etti. Peki, Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! Hercai yayınlanmayacak mı? İşte, hercai yen bölüm hakkında merak edilenler…
HERCAİ 17 NİSAN CUMA YAYINLANACAK MI?
ATV'nin 17 Nisan yayın akışında yer almadığı görüldü. Hercai bugün yayınlanmayacak.
HERCAİ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.
HERCAİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı henüz yayınlanmadı.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu
Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu
Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey
Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu
Oya Unustası/ Gönül Aslanbey
Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu
Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu
Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu
İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu
Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey
Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu
Güneş Hayat/ Esma Demiralp
Aydan Burhan/ Hanife Derbent
İnci Şen/ Nigar Katarcı
Aslı Samat/ Melike Aştutan
Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin
Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu
Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey
Gökhan Yavuz/ Rıza Demir
Ayda Aksel/ Azize Aslanbey
Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu
Yusuf Bedir/ Bedirhan
Emrullah Omay/ Mahmut
Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın
Sarp İkiler/ Caner Katarcı
Güven Hokna/ Şükran
Ahmet Kayakesen/ Harun