Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlandı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni projesi Hercai'de canlandırdığı Miran karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu. Yakışıklı oyuncunun kısa saçlı ve sakalsız hali ise görenleri şaşırttı.

ANNESİ YALNIZ BIRAKMADI

21 gün boyunca vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olan yakışıklı oyuncuyu annesi Özlem Akınözü yalnız bırakmadı. Askerlik için sakallarını kestiren yakışıklı oyuncunun son hali sosyal medyada olay oldu.

ASKERLİK ÖNCESİ BAKIM YAPTIRDI

Yakışıklı oyuncu birliğine teslim olmadan önce gittiği kuaför salonunda saç ve sakal tıraşı olduktan sonra manikür yaptırmayı da ihmal etmedi.