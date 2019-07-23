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Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin, son görüntüsüyle şaşırttı

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, dün akşam katıldığı törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.

23.07.2019 07:33 Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin, son görüntüsüyle şaşırttı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, dizisinin sezon finali yapmasıyla imaj değiştirdi. Oyuncu uzun ve doğal dalgalı kullandığı saçlarını kıvırcık model olarak kullanmaya başladı.

ÖDÜL ALDI

Güzel oyuncu Ebru Şahin, dün akşam düzenlenen Lider Marka Ödülleri törenine katıldı. Törene siyah uzun elbisesiyle katılan Şahin, "En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık oldu. Ödülünü alan güzel oyuncu güzelliğiyle de büyüledi.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Dizide uzun saçlarını dalgalı kullanan güzel oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla yeni filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncu, film içinde bir imaj değişikliğine giderek afro diye bilinen kıvırcık model olarak kullanmaya başladı. Öte yandan oyuncunun bronz teni ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte güzel oyuncunun yeni imajı:

Ebru Şahin kimdir? Hercai dizisiyle adını duyurmuştuEbru Şahin kimdir? Hercai dizisiyle adını duyurmuştu


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YORUMLAR (10)
SÜTÇÜ: Taş gibi
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ANGARA MHP: Dizi berbattı.ağalık mağalık.millet tiksindi böyle dizilerdende filmlerdende.
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123: şöhrete kapılma harcarlar
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ÇİFTETELLİ SURİYELİ: törk kızları muhteşem haaa
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HASANN: çok çirkin olmuş yeni hali
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ABDURREZZAK: Hala ağalık sisteminden kurtulamadık.
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İSİMSİZ: yüzüne de botoks yaptırmış, yanakları arı sokmuş gibi şişmiş.
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ADA: daha ne değişiklikler yapar bekleyip görecez
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İĞRENÇ: o dizide , kusura bakmasın kendiside koca bir hiçbirşey, tek kelime ile iğrenç zaten diziside, 4 cahil cühela izliyor :D
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-_-: O eski halimden eser yok şimdi :(
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