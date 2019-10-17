Hercai dizisinin oyuncusu Feride Çetin, Murat Özer ile evlendi

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir heyecanla takip edilen Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Feride Çetin evlendi. Dizide Reyyan'ın annesi Zehra Şadoğlu'nu canlandıran başarılı oyuncuyu nikah gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

GÖSTERİŞTEN UZAK BİR NİKAHLA EVLENDİ

Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta çiftin şahitlikleri Hürriyet yazarı Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi üstlendi. Sinema yazarı Murat Özer ile evlenen güzel oyuncu, önü kısa arkası uzun gelinlik tarzı bir beyaz elbise tercih etti.

FERİDE ÇETİN KİMDİR?

Feride Çetin, 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bulgaristan göçmenidir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.

İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

Eve Dönüş, Anneler ve Kızları, Aşk ve Ceza, Yalancısın Sen ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan Feride Çetin şimdilerde Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.