Menü
Haberler ›› Magazin ››Hercai'nin 36. bölümü nefes kesecek! İşte yeni bölümde yaşanacaklar - Magazin

Hercai'nin 36. bölümü nefes kesecek! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai'nin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

09.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:44
Hercai'nin 36. bölümü nefes kesecek! İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Dizinin 35. bölümünde, Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.

İşte 36. bölüm fragmanı...



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Magazin
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Magazin
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Magazin
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Magazin
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Magazin
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Magazin
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Magazin
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Magazin
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi