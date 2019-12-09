Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in dizideki giyim tarzı sosyal medyada gündem oldu

Her cuma ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinde "Reyyan" karakterine hayat veren Ebru Şahin'in dizide giydiği kıyafetler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Trend Topic oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Reyyan güzel giyinsin' etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

DİZİNİN HAYRANLARI REYYAN'IN GİYİMİNDEN ŞİKAYETÇİ

Dizinin hayranları, Reyyan karakterinin kıyafet seçiminden memnun olmadıklarını yazdıkları mesajlarla gösterdi. Bir dizi hayranı, "Sadece kıyafeti geçtim renkleri de berbat. Azıcık özen gösterin gerçek resimleriyle alakası yok güzelliğini öldürüyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"NEDEN EN KÖTÜ KIYAFETLERİ KOMBİNLEYİP GİYDİRİYORSUNUZ"

Bir kullanıcı da, "Bu dünya güzeli kıza bu efsane fiziğe bunu neden yapıyorsunuz. Neden bilerek en kötü kıyafetleri kombinleyip giydiriyorsunuz" dedi. Başka bir kullanıcı "Kostümcüler Ebru Şahin'in güzelliğini kıskandığı için böyle çirkin giydiriyor" dedi.

HERCAİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öte yandan, başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanında Miran ile Reyyan arasındaki diyalog dikkat çekiyor. boşanma davası dilekçesini imzalayan Miran, Reyyan'a, "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı. El birliğiyle beni delirttiniz" diyor. Miran'ın sözleri üzerine Reyyan, "Ne boşanması ne diyorsun sen. Biz bu kağıtlardan ibaret değiliz ki. Sen bunu imzalasan da ben boş durmayacağım. Çünkü ben Reyyan Aslanbeyim" diyerek karşılık verir.

Fragmanın sonunda Miran'ın, "Benim annemden başka gidecek yerim yoktu. Çok yorgunum" sözleri dikkat çekiyor.

Hercai'nin merakla beklenen 25. bölümü 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.