Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den çarpıcı tespitler

'Hercai' dizisinin 'Miran'ı Akın Akınözü'de koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan yıldızlardan biri. Bu süreçte gerekli önlemleri alan yakışıklı oyuncu, son dönemde insanların sorgulamayı unuttuğunu belirterek çarpıcı tespitlerde bulundu

13.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:32
Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den çarpıcı tespitler

Evde kalan takipçilerine moral aşılayan oyuncu, camın arkasından köpeğiyle verdiği siyah-beyaz bir pozunu şu ifadeleri kullanarak sevenleriyle paylaştı: & ;

'Nasıl tükettiğini ve ürettiğini sorgulamayı unuttun'

-Evde kal; çünkü bütün maskelerinden arındığın tek yer evindir.

-Durmayı öğren; çünkü dünyanın dinlenmeye, temizlenmeye, kendini iyileştirmeye ve kuşların seslerini duymaya ihtiyacı var.

-Sıkılmaya başla; çünkü koşuşturmacanın içinde neyi nasıl tükettiğini ve ürettiğini sorgulamayı unuttun.



'Aileni ve nefesini kaybediyorsun'

-Önceliklerini hatırla; çünkü ruhunu, aileni, evini, yolunu ve nefesini kaybediyorsun.

-Başkalarını düşün; çünkü kendinden daha büyük bir şeyi korumakla sorumlusun ve hiçbir ayrım olmadan hepimiz birbirimize bağlıyız.



'Panik yapmak zarar getirir'

-Sosyal mesafe; çünkü otomatikleşmiş sosyal temaslarına anlam yüklemen gerekiyordu.

-Sabırlı ol; çünkü buna benzer olaylar tarihte yaşandı ve geçti. Panik yapmak, yarardan çok zarar getirir.

-Ders al; çünkü bu sınavdan geçemezsen çocukların, torunların aynı sınavı vermek zorunda kalacaklar.



'Evet ölüm bile olabilir ama...'

-Hayat eve sığar; çünkü zaten hayat evden çıkar. Ama huzur mu, yoksa virüs mü, yayacak bu senin seçimlerine bakar.

-Ve unutma; korku olabilir ama nefret olmak zorunda değil, izolasyon olabilir ama yalnızlık olmak zorunda değil, hastalık olabilir ama ruh çürümesi olmak zorunda değil, evet ölüm bile olabilir ama her zaman sevginin ve özgürlüğün yeniden doğumu da olabilir.

-Evde kal; çünkü dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Huzur, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Magazin
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Karantinada olan Birce Akalay, yıllardır bilinmeyen hastalığını anlattı Magazin
Karantinada olan Birce Akalay, yıllardır bilinmeyen hastalığını anlattı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Magazin
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise’yi utandırdı Magazin
Partiye damga vuran an! Acun, aşk sorusuyla Hadise'yi utandırdı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı Magazin
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Arka Sokaklar’ın güzeli ikinci kez anne oldu Magazin
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Milyoner’de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi Magazin
Milyoner'de merak edilen gol kralı sorusu! Joker kullanmadan cevap veremedi
Haberler ›› Magazin ››Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den çarpıcı tespitler - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 12:32: Evde tatlı krizlerine son veren 12 etkili öneri - Magazin 12:32: Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den çarpıcı tespitler - Magazin 12:32: Su Soley'den çocuklara ninniler - Magazin 12:32: Berker Güven'den anlamlı sohbet programı - Magazin 12:17: İşte '3 adam'ı bitirme nedeni: Konuklardan sıkıldık - Magazin 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin