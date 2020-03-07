Hercai son bölümünde Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!
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HERCAİ 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir? Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar. Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır. İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.
HERCAİ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hercai'de Cihan ve Handan'ın kızı Yaren Şadoğlu'nun düğün günü gelip çatmıştır. Bohçaların hazırlandığının görüldüğü fragmanda, Yaren Şadoğlu ortalarda gözükmemektedir. Yaren dedesi tarafından yine odaya kilitlenmiştir.
Bohçalar hazır ama Yaren ortada yok!
Aslanbey ailesinin tek gelini Sultan, bohçaların hazırlandığı gün ortada olmayan Yaren için annesine laf sokmaktadır. "Türünün tek örneği olan kızın nerede" sorusuna Şadoğlu ailesinin tatlı miniği Gül cevap verir: "Dedem kilitlediği için çıkamıyor!" Sultan ise, dalga geçmelerine devam etmektedir. "Şimdi sen küçüksün anlamazsın ama eğer virüs falan kaptıysa, karantina altına alınması iyi olabilir. İnşallah damadı kaçırmaz!" Onun bu laflarına Reyyan ve Gül bıyık altından gülmektedir.
"Bu düğün olmayacak!"
Yaren babası Nasuh Ağa'ya "Yaren'i gelin etmek mi; oğlunu kaybetmek mi deseler, hangisini seçeceğini çok iyi bilirsin değil mi?" diyerek aba altından sopa göstermektedir. "Bu düğün olmayacak!" diyen Nasuh Ağa Yaren'e yenilmiştir. Reyyan'a karşı kötü ve kıskanç olan kalbi yine fesatlık peşinde olan Yaren, son zehrini de akıtır. "Reyyan amcamın öz kızı değil!"
Hercai dizisi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
Hercai yeni bölümüyle Cuma 20:00'de atv'de!
"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu
Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu
Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey
Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu
Oya Unustası/ Gönül Aslanbey
Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu
Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu
Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu
İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu
Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey
Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu
Güneş Hayat/ Esma Demiralp
Aydan Burhan/ Hanife Derbent
İnci Şen/ Nigar Katarcı
Aslı Samat/ Melike Aştutan
Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin
Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu
Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey
Gökhan Yavuz/ Rıza Demir
Ayda Aksel/ Azize Aslanbey
Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu
Yusuf Bedir/ Bedirhan
Emrullah Omay/ Mahmut
Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın
Sarp İkiler/ Caner Katarcı
Güven Hokna/ Şükran
Ahmet Kayakesen/ Harun