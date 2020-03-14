Hercai son bölüm izle! Hercai 36. bölüm izle! Hercai son bölüm full tek parça izle!
Hercai son bölümüyle izleyicileri ekrana bağladı. Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Devamında yaşanan gelişmeler ise Hercai 36. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunu akıllara getirdi. Hercai 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!
Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 36. bölüm son bölüm full tek parça izle!
HERCİ 36. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HERCAİ 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu
Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu
Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey
Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu
Oya Unustası/ Gönül Aslanbey
Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu
Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu
Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu
İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu
Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey
Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu
Güneş Hayat/ Esma Demiralp
Aydan Burhan/ Hanife Derbent
İnci Şen/ Nigar Katarcı
Aslı Samat/ Melike Aştutan
Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin
Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu
Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey
Gökhan Yavuz/ Rıza Demir
Ayda Aksel/ Azize Aslanbey
Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu
Yusuf Bedir/ Bedirhan
Emrullah Omay/ Mahmut
Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın
Sarp İkiler/ Caner Katarcı
Güven Hokna/ Şükran
Ahmet Kayakesen/ Harun