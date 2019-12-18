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Herdem Temizlik'ten istihdama destek

Van'da temizlik şirketlerinin önde gelen isimlerinden Herdem Temizlik, 60 kişinin istihdamını sağlayarak kent ekonomisine katkı sağlıyor.

18.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:13Herdem Temizlik'ten istihdama destek
'da temizlik şirketlerinin önde gelen isimlerinden Herdem Temizlik, 60 kişinin istihdamını sağlayarak kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Van'ın büyükşehir olmasıyla birlikte temizlik şirketlerine duyulan ihtiyaç, temizlik firmalarının sayısında da artışa neden oluyor. Uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde hizmet üretmek için sürekli kendini yenileyen Herdem Temizlik, sağladığı 60 kişilik istihdamla da kent ekonomisine katkı sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Herdem Temizlik sahibi Yılmaz Kanmış, temizlik şirketlerinin hizmeti sunarken uygun ekipman ve teknik bilgiye sahip personelin olması gerektiğini söyledi. Temizlik hizmetinin nitelikli bir şekilde sunulmasının ancak gerekli araç ve gereçlere sahip olmakla mümkün olabildiğini dile getiren Kanmış, "Temizlikle alakalı olan hizmetlerde firmaların personel yapısı en önemli etkenlerden biridir. Personelin alanında uzman olması ve profesyonel bir şekilde hizmet üretme kapasitesinin varlığı, temizlik işleminin çok daha kaliteli bir şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca temizlik şirketlerinin sektördeki tecrübesi de firmaların hizmet kalitesini doğrudan etkilemektedir" dedi.

Şirkette yaklaşık 60 kişinin istihdamını sağladığını belirten Kanmış, "08.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet veren şirketimizde aylıkçı, gündelikçi ve part time olmak üzere yaklaşık 60 kişi çalışmaktadır. Bizler Van merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimize de hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Herdem olarak evlere ve iş yerlerine bay ve bayan temizlik personeli göndererek temizlik sorununu çözdüklerini ifade eden Kanmış, "Çoğunlukla dışarıda çalışan, temizliğe vakit ayıramayan müşterilerimizi bu durumdan kurtarıyoruz. Müşterilerimizin hassasiyetini dikkate alarak kurumsal yapısını başarı ile tamamlamış, düşük maliyet ve yüksek kalite ilkesini prensip olarak benimsemiş bulunmaktayız. Ev, ofis ve iş yerlerinin yanında banka, hastane, okul ve camilerin iç ve dış cephe temizliği ile merdiven ve asansör temizliğini de başarıyla yapmaktayız" diye konuştu. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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