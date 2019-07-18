18.07.2019 12:03
Haberler» Güncel» Haber

Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulundu

Herekol Dağı

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'lıların etkisiz hale getirilmeleri amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, makineli tüfek, tüfeğe ait 50 fişek ve 10 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü
--------
Ele geçirilen roketatarlar
Mühimmatların imha anı
Genel ve detay görüntüler
Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,


Kaynak: DHA
Pervari, Siirt, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş - DÜZCE
13:23   Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" teklifi
13:23   Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
13:23   HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ
13:22   Ümraniye'de İSKİ'nin çalışması sırasında evleri atık su bastı
13:22   KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI
13:22   61. kan bağışını Cumhurbaşkanına armağan etti