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Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

23.07.2019 17:16
Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

İMHA EDİLDİ

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi.

Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

Pervari, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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