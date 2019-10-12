Herhangi nasıl yazılır? TDK herhangi ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Herhangi kelimesi günlük yaşantıda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Herhangi nasıl yazılır? Herhangi bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre herhangi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

HERHANGİ NASIL YAZILIR? HERHANGİ Mİ, HER HANGİ Mİ?

TDK kurallarına göre ''herhangi'' kelimesi birleşik yazılır. Günlük hayatta kullanımında güçlük çekilen kelimeler arasında bulunan herhangi, yanında ''bir'' kelimesiyle birlikte daha da zor oluyor. Herhangi birleşik yazılırken ''herhangi bir'' ise ayrı yazılır.

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HERHANGİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hayatında karşına çıkan herhangi zorlukta sakın pes etme.

Herhangi birine söz versen pişman olmazsın.