Heritage İstanbul için Geri Sayım

Ülkelerin kültür varlığı zenginliklerine göre açık ara lider konumda bulunan Türkiye'de, kültür endüstrisinin gelişimine destek olmak amacıyla yapılan Heritage İstanbul 2019 hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. TG Expo'nun organizatörlüğünde bu yıl 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 11 - 13 Nisan tarihlerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle İstanbul'da gerçekleşiyor.

Kültür mirası alanında ülkemizin 2023 hedefleri arasında, 200 yeni müze açılması ve 1000'e yakın restorasyon çalışması planlanıyor. Ülkemizin tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını, gelecek nesillere taşımak amacıyla yapılan, sektöre iletişim ve networking sağlayan, üç gün sürecek olan Heritage İstanbul, fuara eş zamanlı olarak düzenlenen konferansta birbirinden değerli konuşmacıları ağırlıyor. Dünyaca ünlü arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeciler; kültür endüstrisine katkılarını hikayeleriyle ziyaretçilerle paylaşıyor.

Göbeklitepe Yılında, Göpeklitepe Paneli Heritage İstanbul'da!

İnsanlık tarihini değiştiren, bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak olan panelde konuşulacak. Konferansta, Göbeklitepe'nin dünyada cazibe merkezi olması yolundaki hikayesi anlatılacak. Ayrıca Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelecek kültür elçileri ve yetkilileriyle Türk Dünyası Kültürel Mirası tartışılacak.

Heritage İstanbul Ana konuşmacıları arasında Tarihçi – Yazar İlber Ortaylı, ICOM Mısır Başkan Yardımcısı Mohamed Abd El-Maguid, Tamschick Media+Space GmbH CEO'su Marc Tamschick, Tate Museum Dijital İçerikler Direktörü Hilary Knight, Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Expona, Museum Exhibition Network Kurucu CEO Dr. Alex Susanna gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sini ebru sanatıyla baştan yaratmış ve eserleriyle Netflix ortaklığıyla Narcos, The Crown gibi yapımlarda yer almış Ebru Sanatçısı Garip Ay bulunuyor.

Kültür atölyelerinin yanı sıra, kültürel miras sohbetlerinin yapıldığı, B2B buluşması için önemli bir platform olan Heritage İstanbul, sektör yönetici ve çalışanlarının, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının, konu ile ilgili devlet kurumları yöneticilerinin, bakanlık temsilcilerinin, yerel yönetimlerin, arkeologların, mimarların, müzecilik profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşiyor.

Kültür endüstrisi sektörünün tek buluşma platformu Heritage İstanbul, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'de ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: Bültenler